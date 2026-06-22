Prieto y Calatrava sobreviven escondidos en Collserola mientras la policía descubre pruebas de un secuestro, detiene al hermano de Prieto y estrecha el cerco. Estas son las claves del cuarto capítulo de 33 días que ya puedes ver en atresplayer.

Tras casi un mes huyendo de la justicia, Prieto y Calatrava se enfrentan a su etapa más dura. Mientras sobreviven en las montañas de Collserola sin apenas comida ni refugio, la policía encuentra pruebas clave de sus planes y detiene al hermano de Prieto. La presión aumenta, una grave infección amenaza la vida de Calatrava y una inesperada confesión cambiará para siempre la relación entre ambos fugitivos. Estas son las claves principales de Sueños rotos, el capítulo 4 de 33 días que ya tienes disponible en atresplayer.

Los fugitivos sobreviven en condiciones extremas

Prieto y Calatrava llevan varios días escondidos en el Parque Natural de Collserola. Sin apenas comida, soportando el frío y dependiendo de la ayuda puntual de Olmedo, la fuga comienza a convertirse en una lucha diaria por sobrevivir.

Mientras intenta acondicionar el refugio improvisado, Calatrava sufre un profundo corte en la pierna. Sin atención médica y escondido de las autoridades, la herida empeora rápidamente y amenaza con convertirse en una infección grave.

La policía descubre el plan del secuestro y detienen al hermano de Prieto

La investigación da un paso decisivo cuando los agentes localizan el piso utilizado por los fugitivos en Sabadell. Allí encuentran documentación que revela el secuestro que planeaban cometer para financiar su huida: seguimientos, direcciones, horarios y un reparto previsto del dinero.

Además, aparece una carta personal escrita por Calatrava a su madre que aporta una nueva dimensión emocional a la historia. Los Mossos intensifican la presión sobre el entorno de los fugados. Julián Prieto, hermano de El Cuervo, es interrogado y posteriormente detenido por presunta colaboración en la fuga.

La noticia llega hasta la montaña a través de la radio y provoca una fuerte reacción emocional en Prieto, que se siente responsable de las consecuencias que está sufriendo su familia.

Una amistad puesta a prueba y la confesión más íntima de Calatrava

En uno de los momentos más emotivos del capítulo, Calatrava revela a Prieto uno de los secretos que ha ocultado durante años: padece sida.

La confesión llega cuando ambos atraviesan su momento más vulnerable y termina fortaleciendo todavía más el vínculo entre ellos.

Aitor, enviado por Olmedo, les entrega comida y antibióticos. Sin embargo, también transmite una recomendación contundente: abandonar a Calatrava antes de que se convierta en una carga.

Prieto rechaza la idea y demuestra una lealtad absoluta, permaneciendo junto a su compañero hasta que logra recuperarse.

La policía cerca el círculo pero fracasa

Cuando los fugitivos empiezan a planear su llegada a Francia, un confidente proporciona información sobre los teléfonos prepago que podrían estar utilizando.

La nueva pista permite a los investigadores acercarse más que nunca a su paradero.

Olmedo acepta ayudar a Prieto y Calatrava por última vez y conducirlos hacia la frontera. Sin embargo, al detectar algo extraño en el punto de encuentro, decide continuar la marcha y evitar la emboscada policial.

Se produce entonces una intensa persecución, pese a todo Prieto y Calatrava logran escapar una vez más.

Recuerda que ya tienes disponible los cuatro primeros capítulos de 33 días.